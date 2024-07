Se espera un repunte económico por 4 de julio para el sector turístico

TIJUANA - Comienza la temporada de bonanza para el sector turístico en Baja California y es que a partir de este 4 de julio arranca la temporada alta de verano con lo que se espera la llegada de miles visitantes y una oportunidad de mejorar la economía para quienes viven de este rubro.

Sin embargo, aunque están calentando motores para este próximo fin de semana largo hay algunos comercios del sector turístico que no tienen muy buenas expectativas.

“Antes si nos emocionábamos, que ahí vienen los días festivos, pero últimamente ya no, es como un día normal, batallan en hacer algunas ventas”, dijo Pedro Téllez, comerciante y artesano de la Avenida Revolución en Tijuana.

De acuerdo con las expectativas de la Cámara Nacional de Comercio, CANACO, con el inicio de esta temporada el sector turístico de Tijuana tendrá un repunte mayor al del año pasado según las proyecciones, afirmó Julián Palombo, presidente de CANACO Tijuana.

“Estamos considerando tener entre un 40 a 45%. Y esto porque número uno, cae en jueves y esto da pie a que sean cuatro días de puente el fin de semana", destacó.

Una derrama económica de 180 mdp según canaco, lo que consideran un respiro económico, pero no para todos, señaló Rafael Barraza, comerciante de la avenida Revolución

“Viene bastante gente a conocer Tijuana, a visitar restaurantes, están llenos, hoteles, están llenos, pero desafortunadamente para las artesanías está muy poca la afluencia. Se sobrevive,”, aseguró.

Pedro Téllez, también conocido como “Peter Coin”, lleva años esperando la bonanza económica de la que tanto se habla para el turismo de la región, pues según su experiencia, las ventas para las artesanías o “curios” de la Revu, han disminuido hasta en un 80 por ciento.

“La cosa es más gastronómica, a comer, a tomar, a bailar algo así, pero compras aquí en la avenida revolución, si disminuyó un 80% de lo que era antes”, resaltó.

Pedro ha sido testigo de los altibajos, él es artesano y trabaja sobre la avenida con monedas como su materia prima.

"Es algo distinto, es una artesanía yo diría que el local de aquí de Tijuana porque lo vengo haciendo desde hace como 40 años atrás, y aquí en esta misma avenida Revolución", dijo.

Diseños personalizados y colecciones de gran detalle que no en todos lados se encuentran, pero para el turista, según Pedro, las tiendas de "curios" y las piezas como las que él realiza ya no son el atractivo principal que busca el visitante de esta icónica calle.

“Antes casi no me daba abasto, tenía varias exhibiciones y se me acababan. Se me terminaban, ahorita últimamente pues ya más despacio la cosa”, reiteró.

Aun así, no fallan, diariamente ahí los encuentra, sentados en las banquetas esperando al turista, acomodando su mercancía y dando a conocer su obra a quienes visitan la revolución. Manos trabajadoras que transforman un objeto común en una pieza única y que esperan recibir las ganancias proyectadas para este fin de semana largo por el día de la independencia en Estados Unidos.