Trabajadores del Hospital General denuncian falta de pagos, medicamentos e insumos

TIJUANA- Empleados del Hospital General de Tijuana de Zona Río, pertenecientes al Sindicato Nacional Sección 24, marcharon y se manifestaron, debido a que aseguran, no hay insumos, medicamentos y les adeudan parte del aguinaldo.

“Falta de todo, paracetamol, soluciones, jeringas, todo, sondas, absolutamente todo, lo mínimo indispensable nos hace falta”, señaló Alejandrina Vázquez, Secretaria del Sindicato 24:

Con bocinas, pancartas y gritos, partieron desde el bulevar Paseo de los Héroes hasta llegar al Hospital General.

Los inconformes colocaronsus exigencias en mantas que colocaron al exterior del hospital. Foto: Daniel Andrade

“Con la salud no se juega doctora Claudia Sheinbaum”, gritaban al recorrer las calles.

En la fachada del hospital colocaron una pancarta donde exigen a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público resolver la situación, así como un mensaje a los ciudadanos donde les piden no enfermarse.

“Nosotros fuimos transferidos en el mes de julio del 2024 al IMSS Bienestar y a partir de entonces empezó nuestro calvario, fue todo lo contrario a lo que nos dijeron, que íbamos a estar mejor y que no nos iba a faltar nada, tenemos carencias en todos los hospitales y todavía nos castigan con nuestro bolsillo. No nos han pagado la segunda parte de nuestro aguinaldo, como está estipulado en la ley, la primera parte se paga antes del Buen Fin, la segunda parte antes del 15 de enero”, añadió la representante del Sindicato.

Cancelación de cirugías, tiempos de espera largos y pedirle a los pacientes y sus familias que compren por fuera los medicamentos, dicen que es parte del día a día en dicho centro médico.

“Se ingresa, le comentamos que no hay, que ocupamos el medicamento o el material que no hay, que se tiene que ocupar con su paciente y pues ellos lo consiguen, se enojan, se molestan porque siempre piensan que uno le está pidiendo de más a la gente, y pues realmente no hay”, narró a Telemundo 20 Verónica Rodríguez, enfermera.

Al concluir la manifestación, la dirigencia del Sindicato señaló que autoridades de salud entablaron comunicación con ellos para comenzar el diálogo.