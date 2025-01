El viernes estará listo en Tijuana el albergue para deportados de EEUU 

TIJUANA - El salón Flamingos ubicado en el bulevar Cuauhtémoc Sur en Tijuana, será el lugar donde finalmente las autoridades concentrarán a las personas que sean deportadas de Estados Unidos.

De acuerdo con el Secretario de Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez, están terminando de acondicionarlo.

“Hemos estado atendiendo el tema de la instalación de los primeros albergues tanto de Tijuana como Mexicali para que estemos listos el viernes y operando a toda capacidad”, señaló el funcionario estatal.

Esta decisión es cuestionada por activistas, ya que consideran que el espacio es pequeño. Aseguran que era una mejor opción la nave industrial que se había propuesto hace unas semanas.

“Yo creo que tienes que prevenir y no esperar a ver qué sucede, ahora hay cambios, lamentamos que se haya hecho de este modo, quizá no hay tanta coordinación, ya había la decisión de que iba a haber un lugar muy grande para cinco mil personas, ya lo tenían incluso ubicado donde iban a ser canalizados los migrantes cuando empezaran a salir deportados de Estados Unidos”, indicó José María García Lara, de Alianza Migrante.



De acuerdo con el gobierno de Baja California, hasta el momento no se ha percibido un incremento drástico en las deportaciones, esto de acuerdo con información que les ha proporcionado el Instituto Nacional de Migración,



“No tenemos al momento, según la información que nos proporciona la única autoridad autorizada para darla, el Instituto Nacional de Migración y que está de forma permanente trabajando con nosotros, no nos ha informado que haya un cambio en el flujo, en las cantidades y características del proceso de deportación”, agregó el Secretario de Gobierno.

El gobierno del estado que a las personas que tenían cita programada para solicitar asilo político, les han ofrecido la posibilidad de canalizarlos al albergue Carmen Serdán.