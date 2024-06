SAN DIEGO- La Feria del Condado San Diego oficialmente abrió sus puertas abiertas en Del Mar. Para muchas familias como la de Dawn Neldon, la feria es toda una tradición.

“Es el ambiente, la comida, el color, la gente,” dijo Neldon, minutos después de llegar al primer día de la feria.

¿Sabe lo que no mencionó? El costo. No cabe duda que ir a la feria puede ser caro, especialmente si su familia es numerosa. Hay que comprar los boletos y el estacionamiento. Además, al entrar, pagará por subirse a los juegos mecánicos, la comida y los vendedores con sus tentadoras ofertas pueden rápidamente absorber su cuenta bancaria.

Pero, si planifica su visita por adelantado, podría ahorrar dinero y así no pasarse de su presupuesto. Por ejemplo, si son cuatro en su familia (con niños de 6 a 12 años) y decide de repente ir a la feria durante el fin de semana, pagaría hasta $94 para entrar. Pero si compra sus boletos en línea 24 horas antes y va a la feria el miércoles, pagaría unos $58.

Militares activos y veteranos también reciben descuentos en la entrada. Hay un enlace especial para adquirir estos boletos. Costco ofrece un paquete familiar que podría significarle un buen ahorro, ya que incluye la entrada para cuatro personas, estacionamiento, boletos para los juegos mecánicos y un libro de cupones. Otras tiendas también ofrecen especiales y descuentos. Encuentre todas esas ofertas aquí.

Ahorre también al llegar en su auto ($5 en estacionamiento general) si compra por adelantado en línea . Pero puede eliminar este costo y el congestionamiento de tránsito alrededor de la feria, al estacionarse gratuitamente en Canyon Crest Academy y tomar el traslado gratis que ofrecen. También está el pase “Fair Tripper” que le cubre la entrada a la feria y un aventón de ida y vuelta por parte de MTS y North County Transit District.

Una de las atracciones principales en la feria es la comida. No cabe duda, que querrá probar algunos de los alimentos únicos que venden, pero puede ahorrar dinero llevando sus propios bocadillos y botella reusable para llenarla con agua. Recuerde que no puede llevar alcohol. Cualquier otra bebida debe estar cerrada con el sello de fábrica. No se permiten contenedores de vidrio o utensilios de metal.

Para una lista completa de lo que puede y lo que no puede llevar a la feria, presione aquí.