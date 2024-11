Consejos para preparar tu auto si vas a viajar por carretera este Thanksgiving 

SAN DIEGO, California- Más de 70 millones de personas planean viajar por carretera este día de acción de gracias, según AAA, pero una descompostura en el auto pudiera arruinar su viaje.

Telemundo 20 y NBC7 Responde habló con un experto sobre lo que debemos hacer para prepararnos.

El equipaje está en el auto, tenemos nuestro café, hasta nuestra lista de música para el viaje, pero ¿Cómo está el nivel de aceite y agua de nuestro carro? O la presión de las llantas, ¿Sabe?

“Tiene que checar que sus llantas este en buenas condiciones, que no estén con alambres salidos, para evitar un accidente”.

José Antonio Vera, mecánico desde hace casi 40 años, dice que uno de los errores más comunes que cometen los conductores, es no asegurarse de que la llanta de repuesto esté en buenas condiciones, “Es muy importante que chequen la llanta antes de salir porque se les va el aire.”

El gato y los cables para para pasar corriente son dos de las herramientas más comunes, que prestamos y nos olvidamos, por lo que antes de ponernos al volante, “Hay que revisar el nivel de aceite, el cooler tiene que estar al nivel que debe llevar, así como “checar que el tapón esté bien cerrado del radiador”

Así como la dirección asistida, los limpiaparabrisas, el líquido de frenos, la batería, pero en caso de que su automóvil se descomponga en la carretera, José Antonio sugiere tener un kit de automóvil de emergencia en su vehículo. "El agua es muy importante en caso de que el cooler se le llegara a tirar esto lo pueden usar y no dañan el carro porque es agua destilada".

Debe llevar, una lata de gasolina vacía, toallas de papel, linterna, llave para para neumáticos, un embudo y un compresor de aire portátil y un martillo.

"A veces las llantas están pegadas, nomás le da unos martillazos enfrente o por atrás le pega y saca la llanta".

Un kit de emergencia para el automóvil también debe incluir, dice, José Antonio, un medidor de presión de neumáticos y una correa de remolque de alta resistencia, “Esto es en caso de que se les quedara el carro y no hubiera grúa y llegara una persona asistirlo, lo puede jalar a una gasolinera o mecánico”.

Y no se olvide de las luces de emergencia como estas, que en ocasiones le pudieran salvar la vida, colocándolas a unos 20 pies del auto para que otros conductores lo puedan ver, y asegúrate de que todas las luces del auto funcionen.

Como es invierno, asegúrese de que su calefacción funcione y tener una cobijita no cae mal, por si acaso, y no olvide mantener su teléfono cargado, no querrá quedarse sin batería en caso de emergencia.