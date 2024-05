El sistema de seguridad de tu hogar tal vez no sea tan confiable como piensas

Karyn Wall es residente de Lemon Grove por los últimos 20 años y nunca, por lo menos que ella se haya dado cuenta, ha sido el blanco de la delincuencia. Y quisiera seguir así. Sin embargo, aprendió que tan desprotegido está su hogar si alguien quisiera robarle.

“Mi esposo y yo nos sentimos seguros, pero sí podríamos mejorar la protección de nuestro hogar como la iluminación por ejemplo,” dijo Wall.

El departamento del alguacil cuenta con un programa que está al tanto de como los delincuentes podrían robarte, incluyendo con el uso de interruptores de Wi-Fi. Estos son dispositivos poco conocidos que podrían deshabilitar ciertos sistemas de seguridad.

Shanah Clevenger es una especialista en la prevención de la delincuencia con el departamento del alguacil del condado de San Diego. Ella encabeza el programa de consulta gratuita de sistemas de seguridad en Lemon Grove. Se encarga de revisar todo el hogar para fortalecer la protección del lugar, independiente de tu presupuesto.

“Algunas de mis sugerencias son rápidas, fáciles y a bajo costo. Solo sugiero adoptar lo más posible o implementar los cambio poco a poco hasta alcanzar la seguridad que usted quisiera,” comentó ella.

Esto incluye protección contra un disruptor de Wi-Fi. Telemundo 20 Responde consultó con Jim Stickley, experto en ciberseguridad, sobre estos aparatos. Nos dijo que son ilegales en Estados Unidos, pero que se pueden comprar fácilmente por internet a pesar de que es contra la ley.

Agregó que no deberían de asustarse, ya que no son comúnmente utilizados por delincuentes, pero es mejor prevenir que lamentar.

¿Cómo funcionan?

De acuerdo con Stickley, dehabilitan cámaras y otros dispositivos que dependen de una conexión inalámbrica al internet. Saturan su frecuencia o cualquier frecuencia de radio. Los disruptores más grandes sí que abarcan un espacio impresionante nos dijo. Tanto que podrían interrumpir el Wi-Fi de una casa y sus aledañas explicó el experto. Esto permitiría a los delincuentes ingresar al hogar sin el temor de ser grabados por alguna cámara.

¿Cómo prevenirlo?

Toma en cuenta que cámaras alámbricas no son afectadas por los disruptores. Recuerda que el chip de memoria graban video aun si no hay Wi-Fi. Algunos sistemas de seguridad ofrecen notificaciones de pérdida de Wi-Fi, así que asegurate de activarlas.

Stickley nos explicó que al recibir esta notificación, tú sabrías que algo está mal en casa y tal vez le pedirías a alguien de confianza que revise tu hogar.

Sabemos que esto puede ser complicado para algunos, pero Wall aseguró que no quisiera ni imaginarse llegar a su casa algún día para descubrir que fue saqueada por desconocidos.

“Sería terrible. Me daría miedo porque entonces estaría pensando si alguien aún podría estar en mi casa. No me atrevería a entrar. Sería una situación muy temerosa,” nos dijo.

Por lo que quisiera seguir con la dicha de vivir segura en Lemon Grove como lo ha sido en los últimos de 20 años.

El departamento del alguacil nos dijo que tan importante es la tecnología para cuidar de tu hogar y familia, como lo es contar con apoyo y estrategias entre vecinos para cuidarse los unos a los otros. El departamento también puede ayudarte a ti y a las familias que vivan en tu comunidad a formar parte del programa conocido como “neighbor watch”.

Haz click aqui si quieres conocer más sobre los programas de seguridad que ofrece el departamento del alguacil para las familias de Lemon Grove.