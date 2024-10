Un raro cometa fue visible desde San Diego el fin de semana pasado

SAN DIEGO, California - Los habitantes de San Diego fueron testigos de la estela de un cometa en el cielo nocturno durante el fin de semana, y puede que no haya sido la última vez que lo experimenté.

El cometa Tsuchinshan-Atlas está pasando por la Tierra desde los confines del sistema solar e hizo su paso más cercano el sábado. Así es como se veía desde el condado de San Diego:

El cometa Tsuchinshan-Atlas es visible este mes desde San Diego. Capturado aquí por Kim DeCew el 12 de octubre de 2024.

El cometa Tsuchinshan-Atlas fue visible desde La Jolla el 13 de octubre de 2024.

Patrick Ellis capturó esta imagen del cometa Tsuchinshan-Atlas desde el Monte Laguna.

Si te lo perdiste, tienes muchas más oportunidades de echarle un vistazo. La roca espacial debería ser visible contra el cielo nocturno hasta finales de octubre, si los cielos despejados lo permiten.

El cometa Tsuchinshan-Atlas debería ser lo suficientemente brillante como para verlo a simple vista, pero los binoculares y los telescopios darán una mejor vista.

"Será este círculo borroso con una larga cola que se aleja de él", dijo Sally Brummel, gerente del planetario del Museo Bell en Minnesota.

¿Qué es un cometa?

Los cometas son restos congelados de la formación del sistema solar hace miles de millones de años. Se calientan a medida que se balancean hacia el sol, liberando sus características colas ondulantes.

En 2023, un cometa verde que visitó la Tierra por última vez hace 50,000 años volvió a acercarse al planeta. Otros sobrevuelos notables fueron Neowise en 2020, y Hale-Bopp y Hyakutake a mediados y finales de la década de 1990.

¿De dónde vino el cometa Tsuchinshan-Atlas?

El cometa, también designado C/2023 A3, fue descubierto el año pasado y lleva el nombre de los observatorios de China y Sudáfrica que lo descubrieron.

Provino de lo que se conoce como la Nube de Oort, mucho más allá de Plutón. Después de hacer su aproximación más cercana a unas 44 millones de millas (71 millones de kilómetros) de la Tierra, no regresará hasta dentro de 80,000 años, suponiendo que sobreviva al viaje.

Cada año se descubren varios cometas, pero muchos se queman cerca del Sol o permanecen demasiado lejos para ser visibles sin un equipo especial, según Larry Denneau, investigador principal del telescopio Atlas que ayudó a descubrir el cometa.

Cómo ver el cometa

Aquellos que esperan ver el cometa Tsuchinshan-Atlas deben aventurarse afuera aproximadamente una hora después del atardecer en una noche despejada y mirar hacia el oeste.

El cometa debería ser visible tanto desde el hemisferio norte como desde el hemisferio sur.

