SAN DIEGO, California - A pesar del aumento en el registro de votantes por decenas de miles en el condado de San Diego, la participación electoral no parece haber alcanzado el 80% previamente pronosticado por el Registro de Votantes.

“La estimación de la participación fue solo un estimado… No tenemos más perspectivas y no podemos especular sobre las distintas posibles razones por las que alguien decide participar o no en una elección”, expresó el Registro de Votantes en un comunicado a Telemundo 20.

Hasta el día lunes, la participación electoral en las elecciones generales de 2024 es un 10% inferior a la de 2020. Sin embargo, se espera que el número de participantes aumente a medida que se terminen de contar los últimos votos.

"California no tuvo una participación particularmente alta. Estuvimos por debajo del promedio nacional, en cambio en 2020 estábamos por encima del promedio cuando la candidatura de Joe Biden generó entusiasmo", dijo Thad Kousser, profesor de ciencias políticas en UC San Diego. "No creo que podamos atribuir esto a la campaña de Harris, que pareció ser relativamente exitosa, en general los demócratas que evalúan la economía y la dirección del país, no se sintieron motivados con esta elección".

Codi Vierra, presidenta de los Jóvenes Demócratas del Condado de San Diego, atribuye la falta de entusiasmo dentro de su partido a un único tema: la economía.

“Los demócratas necesitan mejorar su discurso sobre la economía y mostrar lo que haremos por los jóvenes”, afirmó Vierra.

A pesar de este desafío, los mensajes de los demócratas locales parecen haber resonado, ya que los escaños del Congreso y de la Junta de Supervisores del Condado, considerados competitivos, permanecieron en manos del partido.

“Hemos logrado avances significativos en temas como la vivienda, el clima y otros asuntos que preocupan a los jóvenes y a la población en general”, añadió Vierra.

Por su parte, Cynthia Kaui, presidenta de los Jóvenes Republicanos de San Diego, destacó la importancia de la política local para los votantes jóvenes.

“En la parte superior de la boleta, aunque domina gran parte del debate, enfatizamos que la política local es donde realmente sucede gran parte de la acción”, explicó Kaui.

La menor participación podría haber influido en los estrechos márgenes por los que fracasaron medidas como el aumento de impuestos sobre las ventas en la ciudad y el condado de San Diego.

“Tuvimos conflictos internacionales complejos que pudieron haber reducido la participación demócrata. Además, muchas personas no estaban entusiasmadas con la dirección del país bajo la administración Biden-Harris”, señaló Kousser. “Estos son factores que escapan al control de las campañas locales o de los candidatos que intentan contrarrestar el ánimo nacional”.