Abogados de presuntas víctimas de abuso sexual en San Diego critican nombramiento del cardenal

SAN DIEGO - Los abogados que representan a las presuntas víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en la diócesis católica romana de San Diego criticaron el martes el nombramiento por parte del Papa Francisco del cardenal Robert W. McElroy, obispo de San Diego, para convertirse en el nuevo arzobispo de Washington, D.C.

McElroy, de 70 años, sucederá al cardenal Wilton D. Gregory en marzo. Hasta que se nombre un nuevo obispo, un administrador diocesano supervisará la diócesis de San Diego de forma interina, informan fuentes de la diócesis.

McElroy fue nombrado obispo de San Diego en 2015 y elevado a cardenal en 2022.

"Estoy agradecido por la oportunidad de servir a la comunidad católica en la capital de nuestra nación y por la confianza que Su Santidad ha depositado en mí, pero realmente he amado los últimos diez años que he pasado como obispo de San Diego", dijo McElroy en un comunicado. "Nunca en mi vida me he sentido más acogido, más apoyado o más recompensado de lo que me he sentido compartiendo mi ministerio con los sacerdotes, las religiosas y los fieles feligreses de nuestra diócesis".

Sin embargo, los críticos dijeron que McElroy ha sido un defensor institucional de los abusos sexuales en la Iglesia católica y que su nombramiento sólo seguirá trayendo escándalos a la azotada archidiócesis de Washington, D.C.

"El cardenal McElroy ha sido atacado por los conservadores de la Iglesia católica y la derecha política por sus opiniones progresistas. Esto ignora el hecho de que ha sido cualquier cosa menos progresista cuando se trata de proteger a las víctimas de agresiones sexuales a menores en San Diego", dijo el abogado Morgan Stewart. "Cientos de niños fueron violados y abusados sexualmente por sacerdotes de la diócesis de San Diego, y muchos buscan ahora justicia. Estas víctimas han sufrido dolor para toda la vida debido a su horrendo abuso sexual por parte de sacerdotes de San Diego".

Los abogados dijeron que, a diferencia del arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, que llegó a un acuerdo sobre 1.353 demandas por abusos sexuales a menores, McElroy puso a la archidiócesis de San Diego en bancarrota el año pasado "con la esperanza de retrasar o negar la compensación a más de 500 víctimas."

En 2023, McElroy anunció la posibilidad de la bancarrota, escribiendo entonces que la Diócesis "debe hacer frente a los asombrosos gastos legales" en respuesta a las demandas por presuntos abusos que se remontan a 1945.

En 2007, la diócesis resolvió las demandas presentadas por 144 víctimas, pero recientemente se han presentado más de 450 demandas contra la diócesis, según un comunicado. La Diócesis afirmó que más del 60% de las últimas demandas se refieren a incidentes ocurridos hace más de 50 años. Según McElroy en un comunicado del año pasado, resolver los casos restantes al mismo ritmo que en 2007 costaría a la Iglesia más de $550 millones.

Ahora, las presuntas víctimas que buscan un acuerdo con la iglesia se encontrarán en un tribunal de bancarrota.

McElroy ha criticado abiertamente al presidente Donald Trump y ha expresado su apoyo a los inmigrantes y a la comunidad LGBTQ, lo que le ha valido las críticas de los católicos conservadores. Nació en San Francisco en 1954 y tras asistir al Seminario Menor Saint Joseph, obtuvo una licenciatura en la Universidad de Harvard y un máster en Historia en la Universidad de Stanford, según un comunicado del Vaticano.

