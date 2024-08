Cierran senderos en el condado de San Diego durante el verano debido al calor

SAN DIEGO - Los meteorólogos anticipan un verano excepcionalmente caluroso este año, y las agencias de recreación del condado de San Diego están tomando precauciones para mantener seguros a los excursionistas cerrando las áreas recreativas.

El Servicio Forestal Nacional de Estados Unidos, que mantiene el Bosque Nacional Cleveland del condado de San Diego, toma medidas para cerrar las extenuantes rutas de senderismo cuando las temperaturas se disparan. Los primeros cierres del verano durante el fin de semana del 4 de julio afectaron a la popular caminata Three Sisters Falls y Cedar Creek Falls, la última de las cuales siempre requiere un permiso.

Los senderos Cedar Creek Falls/San Diego River Gorge y Three Sisters Falls/Eagle Peak permanecieron cerrados la semana del 3 de agosto en medio del calor excesivo en el área. Obtén los últimos cierres dentro del Bosque Nacional de Cleveland aquí.

El Departamento de Parques del Condado de San Diego también cerrará las áreas de los parques durante el calor extremo. El Parque Agua Caliente (Anza-Borrego) y el Parque del Condado de Vallecito (Julian) están cerrados durante el verano. Las reservas de El Capitán, Hellhole Canyon y Mount Gower estarán cerradas a partir de agosto.

A finales de junio, una mujer de 50 años murió después de separarse de un grupo de excursionistas en el Parque de Espacios Abiertos Black Mountain durante la primera ola de calor del verano en la región. Todavía no se conocía la causa de la muerte de la mujer, pero había llamado a su hermana para decirle que estaba cansada y necesitaba agua.

El Departamento de Parques y Recreación del Condado de San Diego aconsejó a los excursionistas que tomen precauciones en los días extremadamente calurosos, especialmente cuando los avisos o advertencias de calor estaban vigentes.

Su mayor consejo fue mantenerse alejado del calor del sol y caminar temprano o más tarde en el día, cuando las temperaturas son más frescas.

Aquí hay algunos otros consejos, según la agencia:

Lleve mucha agua: Los excursionistas deben planear beber de 24 a 32 tazas de agua por caminata e incluso más en senderos más difíciles o largos. También es importante hidratar bien antes y después de hacer senderismo.

Lleve bocadillos: Los alimentos no perecederos como frutas secas, barras energéticas y carne seca son los mejores.

No olvide el protector solar: Aplique protector solar generosamente y vuelva a aplicarlo.

Use el equipo adecuado: Vístase con ropa transpirable y holgada y use un sombrero y gafas de sol. Asegúrate también de que tu calzado sea el adecuado. Las botas más gruesas que no resbalan son las mejores.

Elija su caminata sabiamente: algunos senderos deben reservarse para climas más frescos. Elija los que sean fáciles a moderados con baja ganancia de elevación.

Traza tu ruta: Descarga un mapa que se pueda usar fuera de línea o trae una versión física.

Conozca los signos de un golpe de calor: Los mareos, las náuseas, la confusión y el dolor de cabeza podrían ser signos de agotamiento por calor o insolación. Si sospechas que alguien está sufriendo un golpe de calor, sigue estos pasos:

Llame al 911 de inmediato No les des líquidos para beber". Es posible que una persona con un golpe de calor no pueda tragar. Los fluidos podrían correr por sus tráqueas hasta sus pulmones y dificultarles la respiración". Trate de enfriar a la persona moviéndola a la sombra, rociándola con agua fría y abanicándola

Deje a sus perros en casa: El Departamento de Parques del Condado de San Diego dijo que incluso las caminatas fáciles pueden ser demasiado para un perro cuando el suelo está caliente

Hazle saber a alguien: Avísale a alguien de que vas a ir de excursión y cuándo planeas regresar. A veces, los teléfonos celulares pierden la recepción en áreas remotas, dijo el condado.

No camines solo: busca un compañero.