Una advertencia de banderar para el condado de San Diego va a expirar este miércoles a medida que disminuyen los vientos de Santa Ana, aunque las condiciones secas aún podrían generar preocupación por los incendios forestales en los próximos días, dijeron los meteorólogos.

Se han producido varios incendios puntuales en el condado de San Diego, que fueron rápidamente detenidos por los bomberos, en medio de la advertencia de bandera roja, que se emite cuando las condiciones climáticas son propicias para que se produzcan incendios forestales y se propaguen rápidamente. Se esperaba que la advertencia para las montañas y los valles, así como un aviso de viento para las mismas áreas, expiraran a las 6 p. m. del miércoles.

Las condiciones climáticas también llevaron a San Diego Gas & Electric a cortar la energía a miles de clientes para prevenir incendios forestales.

Esto es lo que debe saber:

Los vientos de Santa Ana disminuyen

Lás últimas rachas de viento de Santa Ana fue menos fuerte que los de la semana pasada que alimentó varios incendios forestales grandes en el área de Los Ángeles, pero aún tenía el potencial de crear condiciones de incendio peligrosas y poner a los residentes en alerta.

"Este Santa Ana en particular no será tan fuerte como el de la semana pasada, y se centrará mucho más en las elevaciones más altas: las montañas, las colinas", dijo el meteorólogo de NBC 7 Greg Bledsoe. "Veremos que esos vientos se extienden a los valles interiores de vez en cuando".

Las ráfagas de viento más fuertes del lunes al miércoles se registraron en las siguientes áreas:

Sill Hill (SDGE) 74 MPH

Pleasants Peak 66 MPH

Fremont Canyon RAWS 65 MPH

Arrowhead Springs 64 MPH

Lytle Creek Ridge 63 MPH

Banning 62 MPH

Hauser Mountain 62 MPH

Santiago Peak 62 MPH

Boulder Creek (SDGE) 59 MPH

Heaps Peak RAWS 59 MPH

Lucky Five Ranch (SDGE) 59 MPH

Crestwood (SDGE) 57 MPH

NBC 7's Angelica Campos explains what are Santa Ana winds and its impact to San Diego County.

El miércoles, los vientos estaban disminuyendo, pero aún podrían alcanzar entre 30 y 35 mph con algunas ráfagas en el rango de 45 a 55 mph en áreas propensas a vientos como a lo largo de la Interestatal 8 y en los valles, dijo la meteoróloga de NBC 7, Brooke Martell.

La humedad también se mantiene en niveles críticamente bajos en todo el condado. El condado de San Diego ha visto el comienzo más seco del año hidrológico, que comienza en octubre, en la historia registrada, según los meteorólogos.

"Como recordatorio, incluso las áreas fuera de la advertencia de bandera roja aún son propensas a un riesgo crítico de incendio dada la sequedad en todo el condado", dijo Martell.

Se espera que las áreas montañosas vean condiciones soleadas y despejadas durante la semana, con pequeñas posibilidades de lluvia, nieve y condiciones parcialmente nubladas para el fin de semana, aunque la probabilidad es escasa, dijo Martell.

Es probable que se desarrolle otro evento de viento de Santa Ana la próxima semana, agregó.

Apagones de seguridad pública

En medio de los fuertes vientos de Santa Ana, San Diego Gas & Electric cortó la electricidad a más de 5.600 clientes para evitar que las líneas eléctricas colapsen, que es una de las principales causas de los incendios forestales en los Estados Unidos.

Para el jueves por la mañana, alrededor de 2.500 clientes permanecían sin electricidad. En total, se advirtió a hasta 54.000 clientes que podrían verse afectados por lo que SDG&E llama cortes de energía de seguridad pública.

En un comunicado a mediodía de este miércoles, SDG&E informó que ha restablecido el servicio eléctrico en algunas comunidades debido a la mejoría de las condiciones climáticas, aunque mantiene la amenaza de nuevos cortes de energía en los próximos días si varían las condiciones del tiempo.

Las áreas que en un momento estuvieron sin electricidad incluyen las comunidades del este del condado de Lakeside, Santee, Alpine, Boulevard, Campo, Descanso, Julian y las tierras tribales de las reservas La Posta, Viejas y Campo.

No hubo un tiempo estimado de restauración, pero los funcionarios dijeron que los Centros de Operaciones de Emergencia estaban monitoreando los fuertes vientos y las severas condiciones de los incendios forestales las 24 horas del día y continuarán desenergizando los equipos por seguridad según lo requieran las condiciones.

Se han abierto Centros de Recursos Comunitarios para ayudar a las comunidades afectadas. Los centros cuentan con Wi-Fi disponible, carga de teléfonos y dispositivos médicos y permanecerán abiertos para los clientes hasta que mejoren las condiciones.

Cierres de escuelas

Debido a los cortes, algunas escuelas estarán cerradas el miércoles, incluidas las del Distrito Escolar Unificado Mountain Empire y la Escuela Primaria Lakeside Farms y la Academia DREAM en el Distrito Escolar Unificado Lakeside.

Preparación para incendios forestales

El Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego aconsejó a los sandieguinos que hagan todo lo posible para estar totalmente preparados en caso de que se produzca algún incendio forestal local.

"No es demasiado tarde para crear y practicar un plan de emergencia", dijo Mónica Muñoz, portavoz del SDFD. "Discuta el plan con todos los miembros del hogar y considere varias rutas de evacuación".

Los residentes pueden inscribirse para recibir alertas de emergencia en línea en readysandiego.org.

Cal Fire says the Ramona Air Attack Base normally has two S-2 Tankers. Now, it's got five and an even bigger weapon in the arsenal. NBC 7's Shelby Bremer reports.

Durante la reciente racha de condiciones de Santa Ana, que se extendió por todo el sur de California poco después del comienzo del nuevo año, el condado de San Diego se ha librado de los feroces incendios forestales que han asolado la zona de Los Ángeles, matando al menos a dos docenas de personas, ennegreciendo más de 40.000 acres y obligando a evacuar a unas 150.000 personas.

"El servicio de bomberos cuenta con un sólido sistema de ayuda mutua", señaló Muñoz. "Cada agencia considera cuidadosamente cuántos recursos puede enviar para ayudar (a otras comunidades)".

El Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego ha enviado cuadrillas a Los Ángeles para ayudar a combatir las históricas tormentas de fuego que se han producido allí, así como para realizar labores de mitigación de materiales peligrosos y ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas.

"También enviamos especialistas de equipos de gestión de incidentes, capellanes … y personal de apoyo mutuo", dijo Muñoz. "Y aunque seguiremos prestando ayuda mutua a nuestros vecinos de Los Ángeles, tengan la seguridad de que todas las estaciones (de San Diego) cuentan con todo el personal necesario para atender las llamadas de servicio aquí".