San Diego registra el comienzo de año más seco de su historia

SAN DIEGO - El condado de San Diego está experimentando el inicio de año hidrológico más seco de la historia, según los meteorólogos, pero algunos climatólogos tienen la esperanza de que La Niña pueda significar lluvia a corto plazo.

El año hidrológico meteorológico -la "temporada de lluvias"- comienza el 1 de octubre y, hasta ahora, el condado de San Diego sólo ha recibido algo más de una décima de pulgada de lluvia, lo que deja un déficit de precipitaciones de casi cuatro pulgadas.

Como resultado, la humedad de la vegetación, tanto en plantas vivas como muertas, se encuentra en niveles críticos de sequedad, lo que las hace mucho más inflamables en caso de incendios forestales.

"Así que cuanto más nos adentramos en enero, peor se pone, ¿verdad? Y ahora hemos caído en el primer lugar", dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Alex Tardy. "Por lo que nunca hemos visto un período desde 1860 en que haya comenzado nuestra temporada de lluvias, o el invierno o el año hidrológico así de seco".

San Diego is now officially the driest start to the water year (since October 1) with only 0.14 inches so far putting it in first place #dry #climate #socal #cawx but in contrast far northern California is much above averages pic.twitter.com/MjDTXKUP9l