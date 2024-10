El Distrito Escolar Unificado de Poway designa a un nuevo Superintendente

SAN DIEGO - El Distrito Escolar Unificado de Poway seleccionó este jueves a su próximo superintendente, cinco meses después de despedir a su titular, Marian Kim Phelps, tras una investigación por denuncias de acoso escolar.

La Junta de Educación del distrito aprobó el nombramiento del Dr. Ben Churchill, quien ha sido el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Carlsbad desde 2016, según el sitio web de Carlsbad Unified. Antes de eso, fue el director académico de un distrito escolar en Illinois. Más de las funciones anteriores de Churchill incluyen superintendente asistente, director de escuela secundaria y maestro de escuela secundaria. En total, tiene 28 años de experiencia como educador.

" Carlsbad es un distrito difícil de dejar, pero la oportunidad de entrar en el papel aquí en Poway era algo que no podía rechazar", dijo Churchill.

Su lista de prioridades incluye visitar todos los centros escolares en los primeros 3-6 meses para hacerse una idea de dónde está el distrito y hacia dónde se dirige. Su primera prioridad, sin embargo, es recuperar la confianza de la administración.

"Construir relaciones y confianza será sin duda la primera tarea", dijo Churchill. "Creo que la mejor manera para mí para construir esa confianza es estar presente y visible".

Poway Unified despidió a Phelps, predecesor de Churchill, el 30 de abril después del voto de desconfianza de los consejeros. La investigación interna de la Junta determinó que Phelps interfirió con una investigación de la escuela sobre las acusaciones de que su hija Jessica fue intimidada.

Jessica era lanzadora en el equipo de softball de Del Norte High. La ex superintendente fue acusada de acosar a compañeros y entrenadores por no aplaudir lo bastante fuerte a su hija durante el banquete del equipo.

A principios de junio se inició una búsqueda nacional de un nuevo superintendente. El distrito invitó a los padres a participar en una encuesta en el sitio web del distrito para determinar qué características querían en un nuevo líder.

Los administradores dicen que entrevistaron a 46 candidatos para el puesto.

" En un conjunto de candidatos excepcionales, la amplia experiencia del Dr. Churchill, su actitud accesible y su visión innovadora para hacer avanzar el PUSD se destacaron. La Junta desea agradecer a nuestros grupos de interés por su valiosa contribución en este proceso e invitar a todos a unirse a nosotros para dar la bienvenida con entusiasmo al Dr. Churchill a Poway Unified", dijo la presidenta de la Junta de PUSD, Michelle O'Connor-Ratcliff, en un comunicado de prensa.

Melinda Huntoon, una madre del distrito, dice que ella y otros padres se sintieron excluidos durante el proceso de selección.

"Al estar bastante involucrado en un grupo que vigila el Consejo escolar, pensé que tendría una idea mejor, pero no fue así", dijo Huntoon. " Definitivamente tengo la sensación de que hay esperanza de que se haya encontrado fuera de los actuales miembros del Consejo. Como he dicho, no creo que la gente confíe en ellos".

En febrero, la Junta nombró a Greg Mizel, el superintendente asociado del distrito de servicios de apoyo a los estudiantes, a la posición de superintendente interino. Se espera que permanezca en el papel hasta el 2 de diciembre, cuando Churchill está programado para asumir el cargo.

Transparent California, grupo de vigilancia que realiza un seguimiento de los salarios y prestaciones públicas, muestra que el salario base de Churchill en Carlsbad era de $285.000. Su nuevo salario base será de $360.000, según su nuevo contrato con Poway Unified.