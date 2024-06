Los trabajadores de Food 4 Less analizan emplazar a huelga

SAN DIEGO- Los miembros del sindicato que representa a 6 000 trabajadores de Food 4 Less votaran esta semana sobre emplazar a una huelga luego de que sus contratos laborales terminaron este sábado, sin un acuerdo tentativo para renovarlo- incluyendo a los trabajadores en San Diego.

Los resultados se darán a conocer después de la votación que se realizará el viernes, de acuerdo con una declaración de United Food and Commercial Workers Locals 8GS, 135, 324, 770, 1167, 1428 y 1442.

Las demandas del sindicato incluyen mejoras salariales y de seguridad social.

“Cuando comenzamos las negociaciones con Food 4 Less/Foods Co., dejamos claro que era importante para nosotros llegar a un acuerdo provisional antes de que expirara el contrato y nos sentamos a la mesa dispuestos a dedicar tiempo y trabajo para conseguirlo”, dijeron los responsables del sindicato en un comunicado el sábado.

Señalaron que, en lugar de trabajar en conjunto para lograr un acuerdo razonable, prefirieron jugar con sus medios de vida y ofrecerles una propuesta que los subestiman enormemente.

"Todo el mundo merece un salario que refleje su trabajo y nadie merece ser intimidado en su puesto de trabajo. Al violar nuestros derechos, Food 4 Less y Kroger están haciendo más difícil ayudar a nuestros clientes y mantener nuestras tiendas bien atendidas, por lo que nos hemos visto obligados a someter a votación la autorización de una huelga."

Un representante de Food 4 Less no respondió inmediatamente a una solicitud para emitir un posicionamiento.

Food 4 Less, tiene seis tiendas en el condado de San Diego, cuatro de ellas en la ciudad de San Diego y es una filial de The Kroger Co, junto con Ralphs. La compañía tiene 15 tiendas en el área de Los Ángeles.

Kroger emitió un comunicado durante el fin de semana diciendo que la compañía ha “mantenido su compromiso de negociar de buena fe”.

“Desde el principio, nuestro enfoque ha sido llegar a un acuerdo que beneficie a nuestros asociados trabajadores y dedicados”, indicó la compañía. "Estamos profundamente decepcionados de que la Unión de Trabajadores de la Alimentación y del Comercio (UFCWpor sus siglas en inglés) Southern California haya optado por abandonar la mesa de negociación antes de la expiración del contrato, en lugar de trabajar juntos para dar prioridad a las necesidades de sus miembros - nuestros valiosos asociados. Nuestro objetivo sigue siendo obtener más beneficios para nuestros asociados, mantener la asistencia sanitaria líder en la industria y proporcionar beneficios de jubilación para su futuro.

"Seguiremos equilibrando nuestro deseo de invertir en nuestros empleados con la necesidad de mantener unos precios asequibles para nuestros clientes. Nuestros asociados son la pieza más importante de nuestro negocio, y esperamos llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todas las partes."

El 22 de mayo, los locales sindicales presentaron cargos por prácticas laborales injustas contra Food 4 Less/Foods Co, alegando que la empresa obstaculizó las negociaciones y los derechos de representación de los trabajadores. Los responsables sindicales afirman que la empresa ha vigilado ilegalmente a los trabajadores, les ha prohibido participar en actividades sindicales, les ha impedido hablar con los representantes sindicales y ha modificado unilateralmente el contrato.

El sindicato también afirma que la empresa está intentando presionar a los trabajadores para que acepten una oferta inferior a la que la empresa matriz, Kroger, ofrece a otros trabajadores de alimentación de la zona.