Convierte tramo de la Av. Revolución de Tijuana en andador turístico y cultural

TIJUANA- Una de las vialidades más importantes de Tijuana es la Revolución, catalogada como una de las mayores atracciones de esa ciudad y ahora, un tramo de esta calle se convirtió en una corredor peatonal.

Desde ahora, tres cuadras de la avenida Revolución estarán destinadas exclusivamente al tránsito peatonal, esto como parte del programa de rehabilitación del Centro Histórico de Tijuana, anunciado por el Ayuntamiento en colaboración con el gobierno del Estado.

“Se le dio banderazo a la primera sección peatonal de la Revolución, son tres cuadras, pero eventualmente de la calle Primera a la Diez va a ser un corredor peatonal”, explicó Jorge Alberto Gutiérrez Topete, Director del Instituto de Movilidad Sustentable.

Para algunos trabajadores de la zona, a quienes los turistas les cuestionan sobre la seguridad, el programa deberá de aprovecharse para cambiar la imagen que se ofrece a los visitantes.

“Un poco de que tiene mala imagen Tijuana, los contados que vienen siempre luego luego me preguntan oye que cómo está aquí el Centro porque nos han dicho que andemos con cuidado. Es una mala imagen porque hay mucha delincuencia. Es lo primero que me preguntan luego luego”, mencionó Alberto, quien trabaja en la zona.

Aunque no todos los comerciantes que están ubicados en la zona donde será el cierre no consideran que esto les va a beneficiar, al menos no en el corto plazo.

“Está bien raro porque a veces esto convoca gente, pero nosotros no vendemos más, no se ve reflejado directamente en las ventas, pero si es para reactivar la economía está bien”, apuntó Misael.

De acuerdo con autoridades, todos los días habrá actividades culturales y artísticas. Se espera que a inicios del 2025 se ponga en marcha una segunda etapa.

“Ahorita hubo una activación muy importante por la Secretaría de Cultura, va a estar hasta el 20 de diciembre, de lunes a lunes, activado con grupos culturales, música, exposiciones, instalaciones”, añadió Gutiérrez Topete.

Para comenzar con estos trabajos en la zona, se tuvo que limpiar más de 10 toneladas de basura.