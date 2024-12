Restablecido el suministro eléctrico tras los cortes en todo el condado de San Diego por fuertes vientos

SAN DIEGO - El condado de San Diego parece haber superado uno de los episodios de viento de Santa Ana más fuertes de la temporada, pero los meteorólogos advierten de que la amenaza de que se declaren incendios forestales y se propaguen rápidamente aún no ha terminado.

El aviso de alerta roja expiró a las 4 a.m. del miércoles cuando los vientos de Santa Ana se calmaron, pero los niveles de humedad inferiores al 10% en algunas partes del condado seguían aumentando la preocupación de que los incendios forestales crecieran rápidamente y fuera de control.

En la noche del miércoles, San Diego Gas & Electric dijo que había restablecido el suministro eléctrico a todos sus clientes afectados por los cortes de energía de seguridad pública durante el evento de viento.

"Las condiciones meteorológicas de alto riesgo de incendio han pasado", dijo la empresa de servicios públicos en un post X. «Nuestras cuadrillas comenzaron a patrullar esta mañana y han dado el TODO LISTO para restaurar la energía a los clientes impactados"

