Instalan puntos de hidratación en Tijuana por altas temperaturas

TIJUANA - Protección Civil de Tijuana emitió una serie de recomendaciones para evitar daños a la población durante a actual ola de calor, la cual podría alcanzar hasta los 34 grados centígrados, por lo que se instalaron diversos puntos de hidratación en la ciudad para atender a población vulnerable como Irma Hernández.

“Este año si está bien fuerte el calor, más de lo normal, pensábamos que ya se iba a acabar y no, no puedes ni respirar”, señaló.

Irma vive en la calle en una casa de campaña y cuenta ya sufre las consecuencias de las altas temperaturas, pero intenta mantenerse hidratada sin descuidar a quienes son sus compañeras de vida.

“Agüita y la sombra y a mis perritos trato de tenerlos ahí cuidarlos a ellos primero que yo. A mí me mataron un hijo y de ahí y me llegó la perrita a mi vida, me cambió mi vida y me dediqué a ellas”, indicó Irma.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Baja California, en el estado se han registrado 47 muertes por golpe de calor. Indican que los más vulnerables son las personas de la tercera edad o quienes viven en la calle, como es el caso de Eleazar Palomares de 64 años, quien acudió a una jornada de bienestar para recibir agua y alimento en medio de esta ola de calor.

"Yo me voy a los parques, abajo de los puentes y ahí me la paso Pues en manos de dios estamos, al día, batallando por comida”, mencionó.

De acuerdo al comunicado oficial, estos puntos de hidratación permanecerán en: el Instituto Municipal de la Mujer, en la Delegación Centro, en calle Coahuila, entre Madero y Negrete; el Instituto Municipal Contra las Adicciones, tendrá sus puestos en las dos Comunidades Terapéuticas de Rehabilitación y Reinserción Social del Adicto, ubicados sobre la carretera libre Tijuana-Tecate, en el Ejido Maclovio Rojas y en Vía Rápida Poniente, en la colonia 20 de noviembre.

“La idea es cubrir más que nada la zona Centro y El Bordo que es donde hay más gente en situación de calle”, explicó el secretario de Bienestar, Gerardo López Montes.

Agregó que otros puntos de hidratación son: el Instituto Municipal de Arte y Cultura ubicado en la intersección de la calle Segunda y avenida Constitución; en el Instituto Municipal para la Juventud, en Calzada Tecnológico s/n, colonia Tomás Aquino, mientras que el Instituto Municipal del Deporte, se instalará en la Central Camionera, sobre el bulevar Lázaro Cárdenas

Personas acuden a los puntos de hidratación instalados en Tijuana. Foto: Cinthya Gómez

Por su parte, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, colocará durante estos días un punto de hidratación afuera de sus instalaciones, sobre el bulevar Insurgentes; Desarrollo Social Municipal y el Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT), cubrirán ambos sentidos de la zona conocida como El Bordo.

De acuerdo con la Dirección Municipal de Protección Civil, las temperaturas estimadas para los próximos días, podrían alcanzar de los 28 a los 34 grados centígrados, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar las medidas necesarias, poniendo especial atención en infantes menores de cinco años y adultos mayores.